US-Friedensplan

Der Wiederaufbau des Gazastreifens wird eine Aufgabe der Technokratenregierung sein.

Sie werde unter keinen Umständen bereit sein - wie im Friedensplan vereinbart - ihre Waffen abzugeben. Gleichzeitig gebe es in Israel Pläne für einen erneuten Militäreinsatz im Gazastreifen, sagte Steinberg. Regierungschef Netanjahu habe die Zerschlagung der Hamas versprochen. Dieses Ziel sei bisher nicht erreicht werden.

"Die Interessen der beiden wichtigsten Akteure sind nicht miteinander in Einklang zu bringen", so Steinberg. Der Erfolg der Friedensbemühungen hänge entscheidend davon ab, wie viel Druck die US-Regierung auf die Konfliktparteien ausübe.

Nach Angaben des amerikanischen Sondergesandten Wittkoff befindet sich der Friedensplan für den Gaza-Streifen in der zweiten Phase. Eine palästinensische Übergangsregierung für den Gazastreifen unter Schirmherrschaft der USA und Ägyptens hat inzwischen ihre Arbeit aufgenommen. Das aus 15 Experten bestehende Komitee soll das in weiten Teilen zerstörte Gebiet vorläufig verwalten und die dortige Grundversorgung organisieren.

