Terroangriff auf Israel

Am Brandenburger Tor in Berlin werden am zweiten Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel die Namen der Opfer verlesen. (Sebastian Gollnow/dpa)

Am Abend sollen die Worte "Bring them home now" auf das Wahrzeichen projiziert werden. Damit wird die Hamas aufgefordert, die verbliebenen Geiseln freizulassen.

Deutschlandweit wehen heute Flaggen auf halbmast. An mehreren Orten wird an das Massaker erinnert. Am Berliner Bebelplatz etwa ist eine Mahnwache gegen Antisemitismus geplant. Der Gedenktag wird in der Hauptstadt von rund 1.400 Polizisten begleitet.

Steinmeier besucht Juden in Leipzig

In Leipzig trifft sich Bundespräsident Steinmeier mit der Israelischen Religionsgemeinde in der Brodyer Synagoge. Bundestagspräsidentin Klöckner eröffnet in Berlin eine Ausstellung, die den Angriff auf das Nova-Musikfestival rekonstruiert.

Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas mit anderen Islamisten einen Großangriff auf Israel verübt. Etwa 1.200 Menschen wurden dabei nach Angaben des Militärs getötet, rund 250 in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer hält die Hamas 47 Menschen fest; mutmaßlich mehr als 20 von ihnen sind bereits tot.

Beim darauffolgenden israelischen Militäreinsatz wurden nach Zahlen der Hamas-Behörden mehr als 67.000 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Trauerzeremonien in Israel

Auch in Israel wird heute mit Schweigeminuten und Trauerzeremonien an den zweiten Jahrestag des Überfalls erinnert.

Am frühen Morgen versammelten sich Hunderte Menschen im Kibbuz Kfar Aza im Süden des Landes, der besonders stark von dem Angriff der Terroristen betroffen war. Anhänger der Hamas ermordeten und verschleppten dort zahlreiche Zivilisten.

Gedenkveranstaltung auf dem "Platz der Geiseln"

Auch am Ort des Nova-Musikfestivals, der mittlerweile eine Gedenkstätte ist, kamen Angehörige von Opfern zusammen. Auf dem Festival hatten die Hamas-Terroristen 370 Menschen getötet. Am Abend soll zudem in Tel Aviv eine Gedenkveranstaltung auf dem "Platz der Geiseln" stattfinden, wo seit Monaten immer wieder Großkundgebungen abgehalten werden.

