Farbe bekennen: Die Abstimmung zur Rente erfolgt namentlich.

Vor allem junge Abgeordnete von CDU und CSU kritisieren das Vorhaben. Bundeskanzler Merz setzt dennoch auf die eigene Mehrheit von Schwarz-Rot. Das ist auch für Arbeits- und Sozialministerin Bas essenziell. Man brauche auf jeden Fall eine eigene Mehrheit in dieser Koalition, sagte die SPD-Co-Vorsitzende im ZDF.

Weil die Linkspartei angekündigt hat, sich bei der namentlichen Abstimmung zu enthalten, reichen schon 284 von 630 Stimmen, um die Rentengesetze zu verabschieden. Kritik an der Linken kommt von den Grünen. Fraktionsvize Audretsch sagte der "Süddeutschen Zeitung", die Partei habe die Revolution ausgerufen und werde nun zum Mehrheitsbeschaffer für Bundeskanzler Merz.

Abgeordnete entscheiden auch über neuen Wehrdienst

Zum Auftakt der Sitzung befinden die Abgeordneten über die Regierungspläne für den neuen Wehrdienst. Vom Geburtsjahrgang 2008 an soll die Musterung für junge Männer künftig wieder verpflichtend sein. Der Wehrdienst selbst bliebe aber freiwillig. Falls sich nicht genug Freiwillige melden, soll der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden können.

Die Bundesregierung begründet ihre Pläne mit der veränderten Sicherheitslage und der Bedrohung durch Russland. In der Koalition aus Union und SPD hatte es einen Zwist über das Vorhaben gegeben. Die SPD pochte auf Freiwilligkeit, die Union forderte messbare Zielvorgaben für den personellen Aufwuchs.

In vielen deutschen Städten wollen junge Leute gegen die Pläne auf die Straße gehen. Die Initiative "Schulstreik gegen Wehrpflicht" ruft für den Vormittag zu Protesten auf.

Weitere Befreiung von Elektroautos von Kfz-Steuer beschlossen

Gestern Abend hatte der Bundestag die Befreiung von Elektroautos von der Kfz-Steuer verlängert. E-Fahrzeuge bleiben bis zu zehn Jahre lang von der Steuer ausgenommen – allerdings maximal bis zum 31. Dezember 2035. Dafür stimmten neben der schwarz-roten Koalition auch die Grünen.

Die AfD-Fraktion votierte dagegen. Die Linke enthielt sich. Der SPD-Politiker Vogel bezeichnete das Gesetz als klaren Anreiz für einen frühzeitigen Umstieg in die E-Mobilität. Die Verlängerung der Regelung führt nach Koalitionsangaben zu Steuermindereinnahmen von einer Milliarde Euro.

Der AfD-Abgeordnete Finger warf der Bundesregierung vor, sie werfe dieses Geld zum Fenster hinaus. Der CDU-Abgeordnete Korbach nannte die Summe hingegen verantwortbar, weil sie den Einstieg in die Elektromobilität erleichtere und gleichzeitig die Autoindustrie sowie deren Zulieferer stärke.

Pendlerpauschale steigt - Umsatzsteuer in Gastronomie sinkt

Zuvor hatte der Bundestag das Steueränderungsgesetz 2025 beschlossen. Vorgesehen ist unter anderem, die Pendlerpauschale für die ersten 20 Kilometer von 30 auf 38 Cent pro Kilometer anzuheben. In der Gastronomie soll die Umsatzsteuer auf Speisen von 19 auf sieben Prozent sinken. Steigen soll zugleich die Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale, wovon etwa Trainer in Sportvereinen profitieren.

