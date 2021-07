Nandivada Rathnasree gestorben Die Frau für die Astronomie in Indien

Im Jahr 1963 kam in Hyderabad Nandivada Rathnasree zur Welt. Sie studierte Astrophysik, forschte in ihrer Doktorarbeit über Doppelsterne und wurde nach einigen Jahren in den USA 1999 Direktorin des Nehru-Planetariums in Neu Dehli. Doch in diesem Jahr verstarb die Pionierin an Covid-19.

Von Dirk Lorenzen

