US-Regierung

Das Weiße Haus in Washington (Archivbild) (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Guerin Charles / ABACA)

Das Konzept verfolge das Ziel, Kinder und kleine Unternehmen zu schützen sowie gleichzeitig die Entwicklung der Technologie zu fördern, teilte das Weiße Haus mit.

Geplant ist etwa, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, ⁠damit stromintensive Rechenzentren ihre ⁠eigene Energie vor Ort ‌erzeugen können. Zudem soll der Einsatz von KI in ​der Wirtschaft beschleunigt werden. Die Trump-Administration will auch den Bundesbehörden mehr Befugnisse geben, um KI-generierten Betrug und nationale Sicherheitsrisiken zu bekämpfen.

Zusammen mit dem Kongress solle nun ein Gesetz ausgearbeitet werden, heißt es. US-Präsident Trump dringt auf einheitliche KI-Regeln, um einen Flickenteppich an bundesstaatlichen Regelungen zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.