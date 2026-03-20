US-Regierung

Das Konzept verfolge das Ziel, Kinder und kleine Unternehmen zu schützen sowie gleichzeitig die Entwicklung der Technologie zu fördern, teilte das Weiße Haus mit.
Geplant ist etwa, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, damit stromintensive Rechenzentren ihre eigene Energie vor Ort erzeugen können. Zudem soll der Einsatz von KI in der Wirtschaft beschleunigt werden. Die Trump-Administration will auch den Bundesbehörden mehr Befugnisse geben, um KI-generierten Betrug und nationale Sicherheitsrisiken zu bekämpfen.
Geplant ist etwa, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, damit stromintensive Rechenzentren ihre eigene Energie vor Ort erzeugen können. Zudem soll der Einsatz von KI in der Wirtschaft beschleunigt werden. Die Trump-Administration will auch den Bundesbehörden mehr Befugnisse geben, um KI-generierten Betrug und nationale Sicherheitsrisiken zu bekämpfen.
Zusammen mit dem Kongress solle nun ein Gesetz ausgearbeitet werden, hieß es. US-Präsident Trump dringt auf einheitliche KI-Regeln, um einen Flickenteppich an bundesstaatlichen Regelungen zu verhindern.
Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.