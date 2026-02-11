Russischer Soldatenfriedhof in der Nähe von Wolgograd (picture alliance / dpa / Sören Stache)

Ein ranghoher NATO-Beamter sagte in Brüssel, man gehe von rund 400.000 russischen Soldaten aus, die im vergangenen Jahr getötet oder verwundet worden seien. Insgesamt summiere sich damit die Zahl der Verluste in dem Krieg auf rund 1,3 Millionen, darunter schätzungsweise 350.000 Tote. Russland selbst macht keine offizielle Angaben zu den eigenen Opferzahlen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte die Gesamtzahl der getöteten Soldaten seines Landes kürzlich mit 55.000 angegeben. Schätzungen westlicher Geheimdienste und von Experten fallen jedoch deutlich höher aus: Dort wird von 100.000 bis 140.000 getöteten ukrainischen Soldaten ausgegangen.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.