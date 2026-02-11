Ukraine-Krieg
NATO: 1,3 Millionen russische Soldaten getötet oder verletzt

Die Zahl der getöteten oder verletzten Soldaten im Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Einschätzung der NATO weiter gestiegen.

    Blick auf viele Gräber mit jeweils einem gleichen viereckigen Grabstein in Reihen hintereinander.
    Russischer Soldatenfriedhof in der Nähe von Wolgograd (picture alliance / dpa / Sören Stache)
    Ein ranghoher NATO-Beamter sagte in Brüssel, man gehe von rund 400.000 russischen Soldaten aus, die im vergangenen Jahr getötet oder verwundet worden seien. Insgesamt summiere sich damit die Zahl der Verluste in dem Krieg auf rund 1,3 Millionen, darunter schätzungsweise 350.000 Tote. Russland selbst macht keine offizielle Angaben zu den eigenen Opferzahlen.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte die Gesamtzahl der getöteten Soldaten seines Landes kürzlich mit 55.000 angegeben. Schätzungen westlicher Geheimdienste und von Experten fallen jedoch deutlich höher aus: Dort wird von 100.000 bis 140.000 getöteten ukrainischen Soldaten ausgegangen.
