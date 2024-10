An dem Manöver beteiligen sich rund 2.000 Militärs von acht Luftwaffenstützpunkten. (picture alliance / dpa / Master Sgt. Nick Hodge)

Darunter sind auch Kampfjets, die in der Lage sind, in Europa stationierte US-Atombomben zu transportieren. Die Übung findet diesmal an acht Stützpunkten in Europa statt; sie wird jährlich abgehalten.

Die russische Regierung kritisierte das Manöver als ein weiteres Anheizen von Spannungen rund um den Krieg in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.