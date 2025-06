Sicherheitspolitik

Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel (Virginia Mayo/AP/dpa)

In Brüssel berieten die NATO-Verteidigungsminister über Ausrichtung und Finanzierung der Militär-Allianz. US-Verteidigungsminister Hegseth teilte inzwischen mit, man sei nah dran an einer Einigung, künftig bis zu fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Rüstung auszugeben. Das bisherige NATO-Ziel liegt bei zwei Prozent. Über eine Erhöhung wird aber schon seit Wochen diskutiert. Im Gespräch war dabei vor allem der Vorschlag, dass bis zu 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes unmittelbar in die Verteidigung fließen. Hinzu kämen demnach weitere 1,5 Prozent für militärische Infrastruktur, zum Beispiel Brücken.

Bundeswehr braucht 60.000 neue Soldaten

Verteidigungsminister Pistorius erklärte vor dem Treffen in Brüssel, die Bundeswehr benötige Zehntausende zusätzliche Soldaten, um die neuen Planungsziele der NATO erreichen zu können. Die Truppe müsse um bis zu 60.000 aktive Soldaten erweitert werden, damit sie die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses verstärken könne. Zusätzlich stelle sich die Frage, ob das neue, zunächst auf Freiwilligkeit basierende Wehrdienst-Modell über die nächsten Jahre ausreichen werde.

NATO Gipfel in Den Haag Ende Juni

Am 24. und 25. Juni findet in Den Haag ein NATO-Gipfel statt. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Brugger, sagte im Deutschlandfunk, dem Treffen komme eine historische Bedeutung zu. Durch den Überfall Russlands auf die Ukraine müssten nun erstmals seit Ende des Kalten Krieges Verteidigungspläne modernisiert werden. Unabhängig vom Handeln der USA sei es nun wichtig, dass Europa seine Hausaufgaben mache. Es gebe vieles, das schnell auf den Weg gebracht werden müsse, damit die NATO von Russlands Staatschef Putin ernst genommen werde.

Marine-Manöver in Rostock beginnt

In Rostock beginnt heute mit dem Auslaufen der ersten Marine-Schiffe außerdem das NATO-Großmanöver Baltops auf der Ostsee. An der US-geführten jährlichen Übung nehmen bis 20. Juni rund 50 Schiffe und Boote, mehr als 25 Luftfahrzeuge und etwa 9.000 Soldaten aus 17 Ländern teil.

Die Ostsee gilt auch angesichts des andauernden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine als strategisch wichtiges Meer. Russland ist als einziger der neun Ostseeanrainerstaaten kein NATO-Mitglied. Moskau kritisierte die Übung als Provokation. Auch die russische Flotte übte in den vergangenen Tagen in der Ostsee.

