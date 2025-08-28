Sicherheitspolitik
NATO-Chef Rutte warnt vor Aufrüstung Russlands und Chinas

NATO-Generalsekretär Rutte hat vor den Folgen der Aufrüstung Chinas und Russlands gewarnt.

    Mark Rutte steht vor einer blauen Wand an einem weißen Redepult, auf dem "Rheinmetall" zu lesen steht. Er spricht in Mikrofone und hebt seine linke Hand zu einer Geste.
    Mark Rutte, Nato-Generalsekretär, bei der Einweihung des neuen Artilleriewerks von Rheinmetall. (Julian Stratenschulte / dpa / Julian Stratenschulte)
    Die Industrie beider Länder produziere mit unglaublicher Geschwindigkeit, sagte Rutte bei der Eröffnung einer Munitionsfabrik des Unternehmens Rheinmetall im niedersächsischen Unterlüß. Zugleich würdigte er das Engagement Deutschlands, das bei der Sicherheit der NATO eine Führungsrolle einnehme. Neben Rutte waren bei der Werkseinweihung auch Bundesverteidigungsminister Pistorius und Finanzminister Klingbeil vertreten. Für morgen hat das Aktionsbündnis "Rheinmetall Entwaffnen" einen Demonstrationszug im nordrhein-westfälischen Meerbusch nahe dem Wohnsitz von Rheinmetall-Chef Papperger angekündigt.
    Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.