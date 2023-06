Verteidigung

Beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" auf dem Flughafen Rostock-Laage gehen zwei Bundeswehr-Eurofighter an den Start. (Bernd Wüstneck/dpa)

An dem Manöver, das heute begann, sind nach Angaben der deutschen Luftwaffe mehr als 250 Flugzeuge und fast 10.000 Soldaten aus 25 Ländern beteiligt. Die Übung, an der auch Japan und NATO-Beitrittskandidat Schweden teilnehmen, dauert noch bis zum 23. Juni. "Air Defender" gilt als bislang größte Luftwaffenübung in der Geschichte der NATO.

