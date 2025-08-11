Vor Trump-Putin-Treffen
NATO-Generalsekretär Rutte: Gespräche über ukrainische Gebiete wohl unvermeidbar

Nach Ansicht von NATO-Generalsekretär Rutte werden Gespräche über den Verlust ukrainischer Gebiete wohl unvermeidbar sein

    NATO-Generalsekretär Mark Rutte. (Khalil Hamra/AP/dpa)
    Man müsse im Moment zur Kenntnis nehmen, dass Russland einen Teil des ukrainischen Territoriums kontrolliere, sagte Rutte dem US-Sender ABC News. In territorialen Fragen sei es wichtig, zwischen einer "de facto" und einer "de jure" Anerkennung zu unterscheiden. Zugleich betonte der NATO-Generalsekretär, die Ukraine sei ein souveräner Staat, der seine geopolitische Zukunft selbst bestimme.
    Am Freitag wollen sich US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Alaska treffen, um über eine Beendigung des seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu sprechen. Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute in einer Videokonferenz ihre Position abstimmen.
