Parlamentspräsidentin Metsola vor dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft der ungarischen Hauptstadt Budapest (AP / Denes Erdos)

Ohne ein starkes Deutschland sei auch Europa nicht stark, sagte Parlamentspräsidentin Metsola vor dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft der ungarischen Hauptstadt Budapest. Der finnische Regierungschef Orpo meinte, ohne ein starkes Deutschland könne die EU wichtige Entscheidungen etwa in Finanzfragen nicht treffen. NATO-Generalsekretär Rutte äußerte sich indes gelassen. Er sieht indes keine sicherheitspolitischen Risiken. Deutschland werde weiter in der Lage sein, seine Außenpolitik zu gestalten und seine Verpflichtungen im Bereich der Verteidigung zu erfüllen, sagte er ebenfalls in Budapest. Deshalb mache er sich keine Sorgen.

Kanzler Scholz wollte ursprünglich am EPG-Gipfel teilnehmen, an dem auch europäische Länder wie die Ukraine, Großbritannien und die Türkei beteiligt sind. Wegen der innenpolitischen Lage kündigte er allerdings an, erst am Abend anzureisen. Dann beginnt dort direkt im Anschluss an den EPG-Gipfel ein Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.