Bundeskanzler Scholz empfängt Nato-Generalsekretär Stoltenberg. (Carsten Koall/dpa)

Die Staats- und Regierungschefs der NATO werden auf dem Gipfeltreffen in Vilnius Mitte Juli keine Einladung an die Ukraine aussprechen, dem Bündnis beizutreten, sagte Stoltenberg nach einem Treffen mit Bundeskanzler Scholz in Berlin. Es werde aber darüber gesprochen, wie die Ukraine näher an die NATO herangeführt werden könne.

Gleichzeitig warnte Stoltenberg davor, zu akzeptieren, dass der Krieg in der Ukraine nur formal ruhe, um einen Friedensschluss zu erwirken. Alle wollten, dass dieser Krieg beendet werde, aber ein gerechter Frieden könne nicht bedeuten, ein von Russland diktiertes Abkommen zu akzeptieren.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.