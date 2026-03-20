Krieg im Nahen Osten

Verteidigungsminister Pistorius besuchte Ende 2024 die Bundeswehr-Mission im Irak (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das teilte das Militärbündnis in Brüssel mit. Eine Sprecherin betonte, die Sicherheit des NATO-Personals habe oberste Priorität. Die Zusammenarbeit mit dem Irak werde aber fortgesetzt.

Das Hauptqartier der NATO-Mission zur Schulung irakischer Streitkräfte befindet sich in der Hauptstadt Bagdad. Aufgabe der dort eingesetzten Soldaten war seit 2018, Militär und Sicherheitskräfte auszubilden, um zur Stabilisierung des Landes beizutragen. An der Mission waren auch Bundeswehr-Angehörige beteiligt. Ihre Zahl lag zuletzt bei rund 40.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.