Dies kündigte der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa, US-General Cavoli, bei einem Treffen von Spitzenvertretern des Verteidigungsbündnisses in Brüssel an. Er sagte, die Übung namens "Steadfast Defender" beginne bereits in der kommenden Woche und dauere bis zum Mai. Bei dem Manöver werde es sich um das größte seit Jahrzehnten handeln. Trainiert werden soll nach seinen Angaben insbesondere die Alarmierung und Verlegung von nationalen und multinationalen Landstreitkräften. Szenario ist ein russischer Angriff auf alliiertes Territorium.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.