Bis zu 25 Jahre Bauzeit

Deutschland werde sich mit mehr als 3,5 Milliarden Euro an dem Projekt beteiligen, sagte Verteidigungsminister Pistorius dem "Spiegel". Es bestünden erhebliche Probleme in der Treibstoffversorgung, heißt es in dem Bericht. - Das bestehende Pipelinesystem der NATO aus dem Kalten Krieg endet bisher im niedersächsischen Bramsche und in Ingolstadt in Bayern.

Die gesamte Bauzeit wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt, die Pipeline selbst soll größtenteils aber bereits bis 2035 fertig sein. Die Trasse führt den Angaben zufolge unter mehreren Flüssen und durch Wasser- und Naturschutzgebiete hindurch. Zudem müssten Grundstücksfragen geklärt werden.

