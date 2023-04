Verteidigungsbündnis

Finnland ist Mitglied der Nato. (Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa)

US-Präsident Biden sagte in Washington, er sei stolz, Finnland als 31. Mitglied begrüßen zu dürfen. Russlands Präsident Putin habe sich geirrt, als er gedacht habe, den Westen spalten zu können. Biden äußerte die Hoffnung, dass die NATO-Mitglieder Türkei und Ungarn ihren Widerstand gegen einen Beitritt auch Schwedens bald aufgäben. Bundesaußenministerin Baerbock sagte am Rande eines NATO-Außenministertreffens in Brüssel, mit Finnland werde das Bündnis stärker. Auch andere NATO-Staaten sowie der ukrainische Präsident Selenskyj begrüßten den Beitritt.

Die Aufnahme war heute bei einer Zeremionie im NATO-Hauptquartier in Brüssel vollzogen worden. Generalsekretär Stoltenberg nannte die Erweiterung des Bündnisses "historisch". Finnland und Schweden hatten die Mitgliedschaft vor mehr als einem Jahr unter dem Eindruck des russischen Kriegs gegen die Ukraine beantragt. Russland will als Reaktion auf den Beitritt seine Streitkräfte an der Grenze zu Finnland verstärken.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.