Gipfeltreffen

An der Konferenz in der finnischen Hauptstadt nimmt auch Bundeskanzler Scholz teil. Erwartet werden außerdem die Staats- und Regierungschefs weiterer Ostsee-Anrainer wie Schweden, Dänemark und Polen sowie NATO-Generalsekretär Rutte. Gastgeber sind der finnische Staatspräsident Stubb und der estnische Regierungschef Michal.

Bei dem Treffen soll es darum gehen, wie die kritische Infrastruktur in der Ostsee besser geschützt werden kann. Thema ist außerdem der Umgang mit der russischen sogenannten ”Schattenflotte” . Dabei handelt es sich um Schiffe, die Russland nutzt, um das nach dem Überfall auf die Ukraine verhängte Öl-Embargo zu unterlaufen. In den vergangenen Monaten waren mehrere Daten- und Stromkabel in der Ostsee gekappt worden. Es steht der Verdacht im Raum, dass es sich um von Russland gesteuerte Sabotageakte handel t.