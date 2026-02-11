Die NATO startet eine Mission in der Arktis. (IMAGO / Anadolu Agency)

Ziel der Mission mit dem Namen "Arctic Sentry" (deutsch etwa: "Wächter der Arktis") sei, die Präsenz der Bündnismitglieder in der Region zu koordinieren und gemeinsame Übungen durchzuführen, erklärte der US-General Grynkewich. Die Mission werde die Stärke der NATO nutzen, um das Territorium zu schützen und die Sicherheit in der Arktis zu erhalten.

Das Bundesverteidigungsministerium sicherte einen deutschen Beitrag zu. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa ist der Einsatz von Soldaten sowie Eurofightern und Transportflugzeugen vorgesehen. Auch der britische Verteidigungsminister Healey erklärte, die Streitkräfte seines Landes würden eine wichtige Rolle spielen.

Mission vor dem Hintergrund der Trump-Drohungen

US-Präsident Trump hatte im Streit um Grönland eine höhere Militärpräsenz in der Arktis verlangt und vor russischem und chinesischem Einfluss gewarnt. Angaben aus NATO-Kreisen zufolge sollen die USA ihre Militärpräsenz auf Grönland ausweiten dürfen und möglicherweise auch ein Mitentscheidungsrecht über bestimmte Investitionen auf der rohstoffreichen Arktisinsel bekommen.

Die Regierung in Moskau drohte mit Gegenmaßnahmen, sollten westliche Staaten ihre Präsenz in der Region verstärken. Darauf würde man auch militärtechnisch reagieren, sagte der russische Außenminister Lawrow.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.