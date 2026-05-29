NATO-Generalsekretär Mark Rutte (picture alliance/AP Photo/Virginia Mayo)

Der Vorfall zeige erneut, dass die Auswirkungen des illegalen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht an den Grenzen haltmachten, schrieb Rutte auf der Plattform X. Er betonte, die NATO sei bereit, jeden Zentimeter ihres Territoriums zu verteidigen.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, Russland habe erneut eine Grenze überschritten. ⁠Man werde die Sicherheits- und Abschreckungsmaßnahmen insbesondere ⁠an der Ostgrenze weiter verstärken. Der ukrainische Außenminister Sybiha sprach von einer Bedrohung für ganz Europa.

Rumänien bestellte den russischen Botschafter ein. Präsident Dan teilte mit, man werde nicht zulassen, dass der Ukraine-Krieg auf die Bürger seines Landes übergreife.

Die Drohne war in der Nacht in ein Hochhaus im rumänischen Galati nahe der Grenze zur Ukraine eingeschlagen. Nach Angaben der Behörden wurden zwei Menschen verletzt. Zu dem ‌Vorfall sei es während eines russischen Angriffs auf zivile Ziele und Infrastruktur in der Ukraine gekommen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.