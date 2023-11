Bei dem NATO-Außenministertreffen geht es unter anderem um die Lage in der Ukraine. (AP / Saul Loeb)

In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigte das Bündnis in Brüssel, die Unterstützung werde so lange wie nötig dauern. Eine starke, unabhängige Ukraine sei für die Stabilität des euro-atlantischen Raums von entscheidender Bedeutung. Us-Außenminister Blinken betonte, er sehe keine Ermüdungserscheinungen bei der Unterstützung. Auch gehe er davon aus, dass der US-Kongress weitere Hilfen in den nächsten Wochen freigeben werde. Der ukrainische Außenminister Kuleba, der beim NATO-Treffen in Brüssel zu Gast war, forderte ein Hochfahren der Rüstungsproduktion des Westens gefordert.

Der FDP-Verteidigungspolitiker Faber sagte im Deutschlandfunk, die Ukraine sei dank der Waffenlieferungen besser aufgestellt als im letzten Winter. Dennoch benötige die ukrainische Armee weitere Unterstützung, um militärischen Druck auf Russland aufzubauen. Er wiederholte die Forderung an Bundeskanzler Scholz, der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern zuzustimmen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 29.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.