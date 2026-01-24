Auszeichnung

Ein falsches Wort, ein Kommentar in sozialen Medien, und man könne für lange Zeit im Gefängnis landen, sagte Nawalnaja, dessen Mann, der Oppositionspolitiker Alexej, in einem russischen Straflager ums Leben kam. Scherbakowa war Gründungsmitglied der in Russland inzwischen verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial. Beide Frauen widmeten ihren mit 10.000 Euro dotierten Preis russischen Widerstandsaktivisten.
Benannt ist der Preis nach dem Wiesbadener Widerstandskämpfer Ludwig Beck, der am gescheiterten Attentat auf Hitler beteiligt war.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.