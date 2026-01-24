Auszeichnung
Nawalnaja und Scherbakowa erhalten den Ludwig-Beck-Preis

Der Ludwig-Beck-Preis für Zivilcourage der Landeshauptstadt Wiesbaden ist an die russische Historikerin Irina Scherbakowa sowie an die Menschenrechtsaktivistin Julia Nawalnaja verliehen worden. Beide Preisträgerinnen verwiesen in ihren Reden auf die Menschen in der Ukraine und in Russland, die sich gegen Putins Regime auflehnen.

    Julia Nawalnaja, Ehefrau von Alexej Nawalny, wird ausgezeichnet. (picture alliance / dpa / Tobias Hase)
    Ein falsches Wort, ein Kommentar in sozialen Medien, und man könne für lange Zeit im Gefängnis landen, sagte Nawalnaja, dessen Mann, der Oppositionspolitiker Alexej, in einem russischen Straflager ums Leben kam. Scherbakowa war Gründungsmitglied der in Russland inzwischen verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial. Beide Frauen widmeten ihren mit 10.000 Euro dotierten Preis russischen Widerstandsaktivisten.
    Benannt ist der Preis nach dem Wiesbadener Widerstandskämpfer Ludwig Beck, der am gescheiterten Attentat auf Hitler beteiligt war.
