Iran-Krieg

Auf einer Pressekonferenz bestätigte er damit die Darstellung von US-Präsident Trump. Netanjahu sagte, Israel habe eigenständig gehandelt – und werde auf Trumps Bitte von weiteren Angriffen auf das Feld absehen.
Israelische Regierungsvertreter hatten der Nachrichtenagentur Reuters hingegen gesagt, der Einsatz sei mit Washington abgestimmt gewesen.
Netanjahu wies zudem den Vorwurf zurück, Israel habe die USA in den Krieg hineingezogen.
Das Gasfeld South Pars ist von zentraler Bedeutung für die Energieversorgung des Iran.
Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.