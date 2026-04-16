Naher Osten

Israels Ministerpräsient Benjamin Netanjahu (AP / dpa / Ohad Zwigenberg)

Eine zentrale Forderung dafür sei die Entwaffnung der militant-islamistischen Hisbollah, betonte Netanjahu. Während der Waffenruhe werde die israelische Armee im Südlibanon bleiben.

US-Präsident Trump hatte nach Gesprächen mit Netanjahu und dem libanesischen Staatschef Aoun eine zehntägige Waffenruhe verkündet, die um 23 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit beginnen soll. Er will beide Politiker zudem im Weißen Haus zu Friedensgesprächen empfangen. Die beiden Nachbarstaaten befinden sich formell seit der Gründung Israels im Jahr 1948 im Kriegszustand.

Die Hisbollah ist nicht offiziell Teil der Waffenruhe, will sich laut mehreren Vertretern jedoch daran halten, solange sie nicht von Israel beschossen wird.

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Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.