Krieg im Nahen Osten

Israels Premier Netanjahu besucht Soldaten im Südlibanon. (IMAGO / ZUMA Press / Kobi Gideon / Israel Gpo)

Er äußerte sich im Rahmen eines Truppenbesuchs im Nachbarland. Netanjahu sprach wörtlich vom "Iran und der Achse des Bösen", die versuche, Israel zu zerstören. Die militant-islamistische Hisbollah im Libanon wird vom Iran unterstützt.

Im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums bei israelischen Angriffen mehr als 2.000 Menschen im Libanon getötet. Weitere knapp 6.500 Menschen seien verletzt worden.

Im vergangenen Monat hatte sich der Iran-Krieg auf den Libanon ausgeweitet. Für kommende Woche sind in Washington Gespräche zwischen der israelischen und der libanesischen Regierung geplant. Es soll um eine Waffenruhe und die Entwaffnung der Hisbollah gehen.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.