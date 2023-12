Nahostkrieg

Israel hat die Luftangriffe auf den Süden des Gazastreifens, wie hier in Rafah-Stadt, massiv ausgeweitet. (picture alliance / dpa / Abed Rahim Khatib)

Das teilte Netanjahu in Jerusalem mit. Die Armee geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es insgesamt 24 solcher Bataillone mit je rund 1.000 Mitgliedern gibt. Israel greift seit dem Hamas-Überfall am 7. Oktober Ziele der Hamas im Gaza-Streifen an; seit einigen Woche kämpfen auch Bodentruppen in dem Palästinensergebiet. Ziel ist die vollständige Zerstörung der Terrorgruppe. Nahost-Experten bezweifeln, ob dies möglich ist.

Die US-Regierung geht laut einem Medienbericht davon aus, dass die derzeitige Phase der israelischen Bodenoffensive noch mehrere Wochen andauert. Der amerikanische Nachrichtensender CNN berichtete unter Berufung auf ranghohe Regierungsbeamte, Israel könne dann laut der Einschätzung Washingtons im Januar zu einer weniger intensiven und auf bestimmte Orte bezogenen Strategie übergehen.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.