Iran-Krieg

Israels Ministerpräsident Netanjahu und US-Präsident Trump (Archivbild) (Getty Images / Joe Raedle)

Er habe darüber in einem Telefonat mit US-Präsident Trump gesprochen, sagte Netanjahu in einer Videobotschaft. Israel werde seine Interessen unter allen Umständen verteidigen. Zudem betonte Netanjahu, Trump sei überzeugt dass es eine Chance gebe, die erzielten Erfolge für ein Abkommen mit Teheran zu nutzen. Trump hatte zuvor über Verhandlungen mit dem Iran berichtet und erklärt, der Austausch solle in dieser Woche fortgesetzt werden. Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf widersprach dem und sagte, es gebe keinerlei Verhandlungen. Vielmehr würden Fake News genutzt, um die Finanz- und Ölmärkte zu manipulieren.

Trump hatte nach eigenen Worten das Verteidigungsministerium angewiesen, alle Angriffe auf Kraftwerke und die Energieinfrastruktur zunächst auszusetzen. Dies stehe unter dem Vorbehalt eines Erfolgs weiterer Gespräche.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.