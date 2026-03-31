Angriffe auf den Iran

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (AP / dpa / Ohad Zwigenberg)

Man habe etwa die Hälfte der Missionen erledigt, sagte der Premier in einem Interview mit dem US-Sender Newsmax. So stehe man nach der Tötung tausender Mitglieder der Revolutionsgarden gemeinsam mit der US-Armee kurz davor, Irans Rüstungsindustrie zu zerstören, zu der auch das Atomprogramm gehöre. Einen Zeitplan für ein mögliches Ende des Krieges wollte Netanjahu nicht nennen. US-Präsident Trump hatte nach dem Beginn der Angriffe erklärt, diese würden vier bis sechs Wochen dauern. US-Außenminister Rubio äußerte zuletzt die Erwartung, der Krieg werde sich noch über Wochen hinziehen, nicht aber über Monate.

Israel und die USA hatten Ende Februar mit groß angelegten Luftangriffen auf den Iran begonnen.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.