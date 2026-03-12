Krieg gegen den Iran

Benjamin Netanjahu (AP / dpa / Ohad Zwigenberg)

Der Iran sei nach rund zwei Wochen us-israelischer Angriffe nicht mehr das gleiche Land, sagte Netanjahu bei seiner ersten Pressekonferenz seit Kriegsbeginn. Man habe den Machtapparat deutlich geschwächt und werde verhindern, dass der Iran sein Nuklear- und Raketenprogramm unterirdisch fortsetzen könne. Führende Atomwissenschaftler seien zudem getötet worden. Den neu ernannten obersten Führer, Modschtaba Chamenei, bezeichnete Netanjahu als Marionette der Revolutionsgarden. Bezüglich eines möglichen Regimewechsels erklärte er, Israel schaffe dafür die Voraussetzungen, dann aber müsse die iranische Bevölkerung dies selbst in die Hand nehmen.

Die iranischen Revolutionsgarden warnten unterdessen vor Angriffen auf den Energiesektor und die Häfen des Landes. Falls dies geschehe, werde man die Öl- und Gasvorkommen in der gesamten Golfregion in Brand setzen, hieß es laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.