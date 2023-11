Krieg im Nahen Osten

Israelische Soldaten suchen im Gaza nach Geiseln. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / IDF)

Dieser hatte zuvor erklärt, er hoffe auf eine Verlängerung der Kampfpause über die bislang vereinbarten vier Tage hinaus. So könnten mehr Geiseln befreit und mehr humanitäre Hilfe für Bedürftige in Gaza bereitgestellt werden. Auch die bis zum Krieg in dem Küstenstreifen herrschende Hamas strebt nach eigener Darstellung eine Verlängerung an.

Die militanten Islamisten hatten gestern weitere 17 Geiseln frei gelassen. Im Gegenzug musste Israel 39 palästinensische Häftlinge übergeben.

