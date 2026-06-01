Krieg im Mittleren Osten

Eine F15-Kampfjet der US-Armee (Symboldbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Usaf / U.S. Air)

Das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando "Centcom" schrieb auf X, man habe iranische Radar- und Drohnenkontrollanlagen in der Stadt Goruk und auf der Insel Keschm in der Straße von Hormus attackiert. Dies sei als Maßnahme der Selbstverteidigung nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran geschehen.

Die iranischen Revolutionsgarden teilten ihrerseits mit, einen vom US-Militär genutzten Stützpunkt attackiert zu haben, von dem aus Angriffe gegen den Iran gestartet worden seien. Ein Ort wurde nicht genannt. Die Armee Kuwaits gab allerdings an, das Land sei am frühen Morgen mit Raketen und Drohnen attackiert worden. In Kuwait ist auch US-Militär stationiert.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.