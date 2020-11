Sechs zentrale Kammermusik-Werke hat Younghi Pagh-Paan für eine Porträt-CD ausgesucht, die zum heutigen 75. Geburtstag der Komponistin beim Label WERGO erscheint. Sie wurden von dem auf Neue Musik spezialisierten nordrhein-westfälischen E-MEX-Ensemble im Deutschlandfunk Kammermusiksaal eingespielt. Alle Stücke beziehen sich mehr oder weniger deutlich auf traditionelle koreanische Musik. Denn Younghi Pagh-Paan möchte nichts schreiben, was sich von dieser Tradition entferne.

Besonders deutlich kommt das in der Werk-Reihe "Ta-Ryong" zu Ausdruck. Der Titel benennt ein altkoreanisches volksmusikalische Genre. Dieses transponiert Younghi Pagh-Paan in die Sprache der westlichen zeitgenössischen Musik und lässt etwas Neues, etwas Interkulturelles entstehen. Darin ist die Bremer Komponistin und Kompositionslehrerin eine Pionierin. Ihr Schaffen und ihre Lehre spiegeln das immer präsenter werdende Nebeneinander verschiedener Kulturen in unserer Gesellschaft.

Younghi Pagh-Paan

"Silbersaiten"

"Bidan sil"

"Ta Ryong VI"

"Ta-Ryong III - TSI-SHIN"

"Wundgeträumt"

"Io"

E-MEX Ensemble

Younghi Pagh-Paan

"Unterm Sternenlicht"

Dominik Susteck, Orgel