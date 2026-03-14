Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Neue Angriffe auch auf Doha in Katar - hier allerdings ein Archibild eines früheren Angriffs. (AFP / -)

Die USA attackierten nach Angaben von Präsident Trump militärische Ziele auf der iranischen Insel Kharg im Persischen Golf. Die dortige Öl-Infrastruktur habe man von den Attacken zunächst ausgenommen, erklärte Trump. Der Iran exportiert 90 Prozent seines Rohöls über die Insel.

Die iranischen Streitkräfte griffen ihrerseits wieder Ziele in den Golfstaaten an. In der katarischen Hauptstadt Doha waren Explosionen zu hören, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur afp berichtete. Über mögliche Opfer oder Schäden ist bislang nichts bekannt. Der Iran attackierte erneut auch Israel mit Raketen. Diese konnten offenbar allesamt von der israelischen Flugabwehr in der Luft vernichtet werden.

Israel selbst griff Ziele im Libanon an. Dabei wurden nach Angaben staatlicher Medien im Süden des Landes sechs Zivilisten in einem Haus und 12 Rettungskräfte in einem Krankenhaus getötet.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.