Israel-Palästina-Konflikt

Nahost-Experte: Eine Eskalation der Gewalt wird immer wahrscheinlicher

In der israelischen Regierung und in der palästinensischen Gesellschaft gebe es kaum noch Interesse an Frieden, sagte der Nahost-Experte Peter Lintl im Dlf. Es brauche jetzt internationales Engagement, um die gewaltbereiten Akteure zurückzudrängen.

Schulz, Sandra | 28. Januar 2023, 12:15 Uhr