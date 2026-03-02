Iranischer Luftangriff auf Dubai (28. Februar) (AFP / -)

Berichte über Detonationen kamen aus der katarischen Hauptstadt Doha, aus Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten und aus Bahrain; dort soll es einen Toten gegeben haben. In Kuwait fing die Armee nach eigenen Angaben feindliche Drohnen ab. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete von Rauch, der aus der US-Botschaft in Kwait-Stadt aufsteige.

Die Golfstaaten hatten in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung die Angriffe des Iran auf ihre Territorien verurteilt und ihr Recht auf Selbstverteidigung betont.

Man werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um Sicherheit und Stabilität zu gewähren und alle Bürger zu schützen, hieß es von Saudi-Arabien, Katar, dem Oman, Bahrain, Kuwait und den Emiraten.

Die Attacken des Iran infolge der amerikanisch-israelischen Angriffe hatten am Samstag begonnen. Sie richteten sich gegen dortige Stützpunkten des US-Militärs, aber auch gegen Flughäfen und Hotels. Bislang haben die Länder in der Region nicht zurückgeschlagen.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.