Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Mehrere von ihnen hätten die israelische Flugabwehr überwunden, hieß es im iranischen Staatsfernsehen. Die israelische Armee bestätigte den Raketenangriff. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom kam es in Tel Aviv zu mehreren Einschlägen von Trümmerteilen. Dabei seien sechs Menschen verletzt worden. Zuvor war bereits bei einer iranischen Attacke ein Gebäude im Norden Israels getroffen worden.
Außerdem nahm der Iran wieder Ziele in den Golfstaaten unter Beschuss, unter anderem in Kuwait, Bahrain und Saudi-Arabien.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.