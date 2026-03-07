Iran-Krieg

Explosionen gab es auch am Internationalen Flughafen in Teheran. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / SalamPix / ABACA)

Der Iran werde in die Hölle geprügelt, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Der iranische Außenminister Araghtschi erklärte auf X, wenn Trump eine Eskalation wolle, werde er sie bekommen.

Die Golfstaaten Bahrain, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten neue iranische Angriffe. In Dubai wurde ein Mann durch herabstürzende Trümmerteile getötet und die Fassade eines Wolkenkratzers beschädigt. Der Präsident der Emirate, Mohammed, erklärte, sein Land befinde sich im Krieg. Im Irak wurden nach Angaben aus Sicherheitskreisen mehrere Raketen über der US-Botschaft in Bagdad abgefangen. In Israel wurde im Großraum Jerusalem erneut Luftalarm ausgelöst.

