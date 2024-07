Neue Machtverhältnisse

Wie verändern rechtsextreme Parteien Europa?

Frankreich, Niederlande, Ungarn: Drei von mehreren Ländern in der Europäischen Union, in denen rechtsextreme Parteien Erfolge erzielen. Die Ursachen dafür sind vielschichtig. Welche Rezepte gibt es dagegen? Was kann die Europäische Union dagegen tun?