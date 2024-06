Europa wählt: Am Sonntag, 9. Juni 2024 wird ein neues Europaparlament gewählt. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Dieser Text wird ab Sonntag, 18 Uhr regelmäßig mit Prognosen, Wahlergebnissen und ersten Reaktionen aktualisiert.

Bei der zehnten Europawahl seit 1979 sind rund 360 Millionen Wahlberechtigte von Finnland bis Malta, von Portugal bis Rumänien dabei. In Deutschland können rund 65 Millionen Bürgerinnen und Bürger - erstmals ab 16 Jahren - ihre Stimme abgeben. Zur Wahl stehen hierzulande 35 Parteien und politische Vereinigungen.

Rechte Parteien bei der Europawahl

Erste Umfragen deuten an, dass am Sonntagabend vor allem bei rechten Parteien gefeiert werden dürfte. In Frankreich beispielsweise könnte die rechtsnationale Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen nach Umfragen die mit Abstand stärkste politische Kraft werden und doppelt so viele Parlamentssitze holen wie das Wahlbündnis "Besoin d'Europe" von Präsident Emmanuel Macron.

Auf deutliche Zugewinne können auch die Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die Partei für die Freiheit (PVV) des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders sowie die österreichische FPÖ hoffen. Auch der deutschen AfD werden mehr Sitze vorausgesagt.

Gegen einen deutlichen Rechtsdruck spricht, dass es die rechten Parteien bislang nicht geschafft haben, ein schlagkräftiges, einheitliches Bündnis zu bilden. So gehörte Le Pens RN in der nun auslaufenden Legislaturperiode zur rechten Fraktion ID (Identität und Demokratie), Melonis Fratelli d'Italia dagegen zur konkurrierenden EKR (Europäische Konservative und Reformern).

EVP kann auf stärkste Fraktion hoffen

Die ID schloss zudem in diesem Mai alle AfD-Europaabgeordneten aus. Hintergrund waren unter anderem Äußerungen des AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah zur SS und eine China-Spionageaffäre um einen Mitarbeiter Krahs.

Nach aktuellen Prognosen kann auch die christlich-konservative Parteienfamilie EVP mit den deutschen Parteien CDU und CSU darauf hoffen, mit etwa 180 Sitzen klar stärkste politische Kraft zu werden. Damit wäre es möglich, dass sie wie 2019 eine Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten und Liberalen vereinbart, die in Prognosen zuletzt trotz Verluste auf 140 beziehungsweise 90 Sitze kamen.

Zusammen würden die Parteienfamilien über eine komfortable Mehrheit verfügen. Mit einer Einbindung der Grünen könnte diese noch stabilisiert werden.

Wer wählt wann?

Erste Prognosen soll es nach Schließung der Wahllokale geben. Das ist in Deutschland um 18 Uhr. In anderen Ländern wird teilweise noch wesentlich länger gewählt:

Eine Besonderheit gibt es in Estland: Die Esten können bereits seit Dienstag elektronisch wählen - vom Computer aus oder per Smartphone. Wähler können sich zudem beim weltweit zuerst in Estland eingeführten "E-Voting" umentscheiden. Nur die zuletzt abgegebene Stimme zählt.