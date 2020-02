"Was fiel Mozart zum Tod seines Vaters ein?", fragte vor gut vierzig Jahren der Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer und gab selbst die Antwort: "Scheinbar das lächerliche Unvermögen seiner Kollegen und Schüler." Seither hören wir "Ein musikalischer Spaß", KV 522, anders, erkennen das Abgründige in dieser erbarmungslosen Parodie auf den musikalischen Dilettantismus und können uns doch des Lachens nicht erwehren. Michael Alexander Willens und seine Kölner Akademie projizieren den Spaß durch die Kopplung mit der Haffner-Serenade in ihrer Neuaufnahme auf Mozarts vermeintlich unschuldige Salzburger Jugendzeit zurück.

Neue Produktionen aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal

Wolfgang Amadeus Mozart

Marsch D-Dur, KV 249

Serenade D-Dur "Haffner", KV 250

Ein musikalischer Spaß, KV 522

Die Kölner Akademie

Leitung: Michael Alexander Willens

Aufnahme vom Mai 2018 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal in Köln