Die Regierung von Premier Lecornu in Frankreich übersteht beide Misstrauensanträge. (AFP / STEPHANE DE SAKUTIN)

Hintergrund war der anhaltende Streit über die Haushaltspläne für das kommende Jahr. Der erneut von Präsident Macron eingesetzte Premierminister Lecornu hatte am Montag das neue Kabinett gebildet. Er ging anschließend auf die Sozialisten zu und stellte eine Aussetzung der Rentenreform in Aussicht. Ohne die Abgeordneten der Sozialisten hatten die Misstrauensanträge kaum Aussicht auf Erfolg. In der französischen Nationalversammlung kann nun über den Haushaltsentwurf debattiert werden.

Keine regierungsfähige Mehrheit im Parlament

In der französischen Nationalversammlung gibt es keine regierungsfähige Mehrheit und tragfähige Bündnisse. Koalitionen wie etwa in Deutschland sind in Frankreich unüblich. Die vorherige von Ex-Premier Bayrou scheiterte an einem Misstrauensvotum. Lecornu war nach vier Wochen im Amt zunächst zurückgetreten. Macron beauftragte ihn dann nach einer Sondierungsphase erneut mit der Kabinettsbildung. Lecornu stellt bereits die vierte Regierung seit der Wahl.

