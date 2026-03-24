Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Iran feuert Raketen auf Israel. (Oded Balilty/AP/dpa)

Mehrere davon hätten die israelische Flugabwehr überwunden, hieß es im iranischen Staatsfernsehen. Die israelische Armee bestätigte den Raketenangriff. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom kam es in Tel Aviv zu Einschlägen von Trümmerteilen. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden. Zuvor war bereits bei einer iranischen Attacke ein Gebäude im Norden Israels getroffen worden. Außerdem nahm der Iran wieder Ziele in den Golfstaaten unter Beschuss, unter anderem in Kuwait, Bahrain und Saudi-Arabien.

Bei einem Luftangriff auf die Stadt Täbris im Nordwesten des Irans wurden in der Nacht nach Medienberichten sechs Menschen getötet. Ob es sich um einen israelischen oder US-Angriff gehandelt hat, war unklar. Mehrere Tote gab es zudem bei Attacken auf den Stützpunkt einer pro-iranischen Miliz im Irak.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.