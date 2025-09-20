Ukraine-Krieg
Neue russische Luftangriffe mit mindestens drei Toten

Russland hat in der Nacht erneut einen groß angelegten Drohnen- und Raketenangriff gegen die Ukraine gestartet.

    Feuerwehrleute mit Wasserschläuchen vor einem brennenden Haus im Morgengrauen.
    Brand in Dnipro nach russischem Luftangriff (Archivbild; zur aktuellen Meldung liegt noch kein Bildmaterial vor). (picture alliance / ASSOCIATED PR / Ukrainian Emergency Service)
    Präsident Selenskyj teilte mit, mindestens drei Menschen seien getötet worden. Es gebe viele Verletzte. Er schrieb auf Telegram, Russland habe rund 580 Drohnen und 40 Raketen auf Infrastruktureinrichtungen, zivile Unternehmen und Wohngebiete abgefeuert.
    Unter Beschuss standen demnach die Regionen Dnipropetrowsk, Mykolajiw, Tschernihiw und Saporischschja, die Umgebung der Hauptstadt Kiew sowie Gemeinden in den Gebieten Poltawa, Odessa, Sumy und Charkiw. Landesweit gab es Luftalarm.
