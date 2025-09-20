Präsident Selenskyj teilte mit, mindestens drei Menschen seien getötet worden. Es gebe viele Verletzte. Er schrieb auf Telegram, Russland habe rund 580 Drohnen und 40 Raketen auf Infrastruktureinrichtungen, zivile Unternehmen und Wohngebiete abgefeuert.
Unter Beschuss standen demnach die Regionen Dnipropetrowsk, Mykolajiw, Tschernihiw und Saporischschja, die Umgebung der Hauptstadt Kiew sowie Gemeinden in den Gebieten Poltawa, Odessa, Sumy und Charkiw. Landesweit gab es Luftalarm.
