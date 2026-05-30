Der neue FDP-Bundesvorsitzende Wolgang Kubicki (IMAGO / Bernd Elmenthaler )

Der 74-Jährige erklärte, ohne Wachstum stelle sich die Frage nach dem Sozialen Ausgleich nicht mehr.

Mit Blick auf die Landtagswahlen im September in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sagte Kubicki, die FDP werde kämpfen. In Sachsen-Anhalt habe man gute Chancen für den Wiedereinzug in den Landtag. Umfragen zufolge liegt die FDP in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern derzeit unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Kubicki galt eigentlich als einziger Kandidat, kurzfristig kandidierte aber auch die Europa- und Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann. So kam es doch noch zu einer Kampfabstimmung . Für Kubicki stimmten knapp 60 Prozent der Stimmen der Delegierten.

Zu stellvertretenden Parteivorsitzenden wählten die Delegierten den nordrhein-westfälischen FDP-Chef Höne, die Europa-Abgeordnete Hahn und die frühere Generalsekretärin Teuteberg.

Morgen wird der Bundesparteitag mit Debatten über das neue Programm fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.