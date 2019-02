"Der Sprung von 4G auf 5G wird die Welt massiv verändern", sagt Leber. Daten wären damit in Echtzeit verfügbar. Dass Samsung mit dem Galaxy S10 nun ein 5G-Smartphone auf den Markt gebracht habe, sei höchste Zeit, sagte Hendrik Leber von der Investmentgesellschaft Acatis. Auch wenn die Infrastruktur noch nicht vorhanden sei. Am Ende sei es aber ein Henne-Ei-Problem. Es brauche beides, Infrastruktur und Geräte. Erste Anwender werden laut Leber anfangs zunächst junge Nutzer sein, die mit dem Endgerät spielen. Nach und nach werde sich der Standard durchsetzen. "Ich möchte schon ganze gerne mal so ein Video in fünf Sekunden runterladen und nicht fünf Minuten warten bis ich es sehen kann."

Leber: Telekommunikation ist Schlüsseltechnologie

Welche Rolle der chinesische Netzwerkausrüster Huawei beim Ausbau von 5G spielen wird, ist noch unklar. Die Bundesregierung prüft, ob es Sicherheitsrisiken geben könnte – die USA hatten zum Boykott von Huawei aufgerufen. Deutsche Netzbetreiber wie die Telekom müssten nun abwägen, sagt der Analyst. "Hole ich mir gutes billiges Equipment ins Land oder nehme ich auf politische Themen Rücksicht." Das Ganze sei hochpolitisch. Hinzu komme, dass die in den USA sehr aktive Telekomtochter gefährdet wäre, sollte Deutschland mit Huawei zusammenarbeiten. Leber vermutet deswegen, dass sich am Ende die USA durchsetzen werden.

Leber betonte: Die Telekommunikation sei eine Schlüsseltechnologie – an den Finanzmärkten profitierten davon zurzeit vor allem die Anwender – Ausrüster für Türme und Sendemasten seien nicht besonders teuer bewertet. Er sei vor kurzem bei einer Firma in San Francisco gewesen, die Whatsappnachrichten mit Emails verbindet. "Da ist die Bewertung das Achtzigfache vom Gewinn. Da ist Hype und Fantasie." Es seien die Anwendungen, die die Fantasie wecken.