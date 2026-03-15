Iran-Krieg

Teilnehmerin einer proiranischenn Kundgebung in Frankfurt am Main am 14.4.2025 mit einem Bild von Modschtaba Chamenei. (dpa / Hannes P Albert)

Allerdings habe man keine Informationen darüber, wie schwer Chamenei bei einem Angriff zu Beginn des Krieges verletzt worden sei, erklärte Fidan. Die Türkei hat traditionell gute Beziehungen zum Regime in Teheran. Der iranische Außenminister Araghtschi betonte, Chamenei erfreue sich bester Gesundheit und habe die Lage im Griff.

US-Verteidigungsminister Hegseth hatte erklärt, dass der Ayatollah vermutlich bei dem tödlichen Angriff auf seinen Vater Ali Chamenei verletzt worden und entstellt sei. Seit seiner Ernennung zum obersten Führer vor einer Woche hat sich Modschtaba Chamenei nicht öffentlich gezeigt. Kürzlich wurde lediglich eine erste Stellungnahme im Staatsfernsehen verlesen. Darin hatte er Rache für die Opfer im Krieg gegen die USA und Israel gefordert.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.