Gaza-Krieg

Israel nimmt Hochhäuser in Gaza-Stadt ins Visier - dieses Foto wurde am 5. September aufgenommen. (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Kampfjets bombardierten wie zuvor angekündigt ein Hochhaus, in dem sich Infrastruktur der islamistischen Hamas befunden haben soll. Zuvor hatte die Armee einen Räumungsbefehl für das betreffende Viertel erlassen, zu dem auch der Hafen von Gaza-Stadt gehört. Die Bewohner sollten sich in die sogenannte humanitäre Zone Al-Mawasi begeben.

Hilfsorganisationen kritisieren, das Gebeiet sei bereits jetzt überfüllt und unsicher. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf Militärkreise, dass bislang rund 280.000 der rund eine Million Einwohner von Gaza-Stadt geflohen seien. Die Hamas gibt die Zahl mit rund 350.000 an.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.