Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurde die neue Corona-Variante Ende März erstmals in Deutschland nachgewiesen. (picture alliance/dpa / Peter Kneffel)

In Teilen von Asien hat sich die neue Variante bereits durchgesetzt - in Deutschland wurde sie dagegen bisher erst vereinzelt nachgewiesen. Was allerdings auch daran liegen dürfte, dass in Deutschland nur wenig getestet wird.

Wo ist die neue Variante verbreitet?

Nach Angaben des Biophysikers Richard Neher von der Universität Basel stammt die neue Variante von einem Erregerstamm ab, der in Fernost das Infektionsgeschehen dominiert. Nach Angaben der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua war NB.1.8.1 bereits Ende Mai in China die dominierende Variante.

Wie ansteckend ist die neue Variante?

Biophysiker Neher geht davon aus, dass die Variante NB.1.8.1 ansteckender ist als andere Virus-Variationen. Die Häufigkeit nehme zu, die Variante sei damit ansteckender in dem Sinne, dass eine Infektion mehr Folgeinfektionen produziere als andere Varianten.

Wie verbreitet ist NB.1.8.1 in Deutschland?

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurde die neue Corona-Variante Ende März erstmals in Deutschland nachgewiesen – und seitdem bisher nur sporadisch. Von den Experten heißt es, ein Trend lasse sich davon nicht ableiten. Allerdings wird in Deutschland auch nur wenig getestet.

Ihre Daten beziehen die Experten unter anderem aus der Überwachung des Abwassers in Kläranlagen. Laut dem Infektionsradar des Bundes ließ sich in den vergangenen vier Wochen auch ein leichter Anstieg der Sars-Cov-2-Last im Abwasser erkennen – aber ebenfalls auf niedrigem Niveau.

Was sind die Symptome bei einer Infektion mit der neuen Virusvariante?

Die Symptome bei einer Infektion mit der neuen Virusvariante NB.1.8.1 seien vermutlich ähnlich wie die bei einer Infektion mit anderen Coronavirus-Varianten, sagt das RKI laut Bayerischem Rundfunk. Also vor allem Erkältungssymptome wie Fieber, Schnupfen, Heiserkeit und Gliederschmerzen, wie das Institut auf seiner Seite auflistet. "Die immer mal wieder auftauchenden Meldungen zu spezifischen Symptomen bei einzelnen Linien sind anekdotisch und nicht wissenschaftlich gesichert", betont das RKI.

Wie gefährlich ist die neue Variante?

Sie scheint nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefährlicher zu sein als bisherige Corona-Varianten. Laut den chinesischen Behörden gibt es dort keine Hinweise auf schwerere Krankheitsverläufe. Das deckt sich mit der Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation: Trotz einer Zunahme an Fällen und Krankenhauseinlieferungen in Ländern, wo NB.1.8.1 verbreitet sei, gebe es bislang keine Anzeichen dafür, dass die Variante schwerere Erkrankungen auslöse als andere zirkulierende Varianten.

Es sei zudem zu erwarten, dass die derzeit zugelassenen Covid-19-Impfstoffe auch bei NB.1.8.1 vor schweren Krankheitsverläufen schützen. Auch bestehende Covid-Tests sollen die neue Variante nachweisen können.

Wer sollte sich erneut impfen lassen?

Dazu gibt es eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission . Sie spricht sich nach wie vor dafür aus, dass Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf eine jährliche Auffrischungsimpfung machen. Dazu zählen Menschen ab 60 Jahren und Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Für alle anderen hält die Ständige Impfkommission die bestehende Basisimmunität für ausreichend.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.