Das Boulanger Trio benennt sich nach den französischen Schwestern Nadia und Lili Boulanger. (Irene Zandel)

"Immer wieder begegneten uns diese fantastischen Komponistinnen, die zum Teil kaum bekannt waren oder immer noch kaum bekannt sind", erzählt Pianistin Karla Haltenwanger zu dieser Produktion, für die das Boulanger Trio ausschließlich Musik von Frauen ausgewählt hat.

Schlichte, leidenschaftliche Madrigale

Nicht nur romantische Werke wie das der hochbegabten Mendelssohn-Schwester Fanny Hensel stehen auf dem Programm, sondern auch ältere und neue Musik vom 16. bis 21. Jahrhundert.

Vittoria Aleotti veröffentlichte schon 1593 Madrigale, die tief unter die Haut gehen: schlicht, aber leidenschaftlich. Auf dem Album finden sich auch das berühmte Chanson "Göttingen" von Barbara sowie "Fallin'" von Alicia Keys - alles arrangiert für Klaviertrio.

Koproduktion mit dem Deutschlandfunk

"Who's afraid of...?" heißt das neue Album, das im Deutschlandfunk Kammermusiksaal entstand. Der Titel spielt auf das berühmte Theaterstück und den Film aus den Sechzigern an: "Who's afraid of Virginia Woolf?". Die Frage übertragen auf das Boulanger Trio meint: Wer hat Angst vor kreativen Frauen?

Der Titel ist auch eine Anspielung auf den Essay "A Room of One's Own", den Virgina Woolf 1929 veröffentlichte. Darin geht es um den Raum, den Frauen benötigen, um überhaupt schöpferisch tätig sein zu können. Aber auch um den Platz und die Resonanz in der Öffentlichkeit.

"Running Up That Hill" für Klaviertrio

Während Fanny Hensel im 19. Jahrhundert lange mit sich haderte, welcher Raum ihr als Frau überhaupt zusteht, unterschrieb Kate Bush über 100 Jahre später schon mit 18 ihren ersten Plattenvertrag. Ihren Hit "Running Up That Hill" spielt das Boulanger Trio in einem minimalistischen Arrangement.

Jung und selbstbewusst: Kate Bush verbrachte zwei Jahre in diversen Studios um "The Dreaming" allein und ohne Band einzuspielen: Als Komponistin, Musikerin, Produzentin und Arrangeurin. (picture-alliance / dpa / Dirk Zimmer)

Das Boulanger Trio ist eines der wenigen Ensembles, in denen ausschließlich Frauen mitspielen. Gegründet vor zwanzig Jahren, benannte sich das Trio nach den Schwestern Nadia und Lili Boulanger.

Durch die farbenreichen Interpretationen entfaltet die Musik auf dem neuen Album ihre volle Leuchtkraft. Denn erst die exquisite Ausführung der Noten macht klar, dass diese Klänge viel zu lange ein Schattendasein führten.

"Who's afraid of...?"



Elfrida Andrée

Trio für Klavier, Violine und Violoncello Nr. 2 g-Moll



Maria Theresia Paradis

Erinnerung ans Schicksal



Fanny Hensel

Trio für Klavier, Violine und Violoncello d-Moll, op. 11



Lera Auerbach

Postscriptum



Lili Boulanger

Clairières dans le ciel: Nr. 3, 9 und 11



Vittoria Aleotti

Io v'amo vita mia. Madrigal zu 4 Stimmen. Ausgeführt mit Violine, Violoncello und Klavier



Barbara Strozzi

Che si può fare



Alicia Keys

Fallin'



Barbara

Göttingen



Boulanger Trio:

Karla Haltenwanger, Klavier

Birgit Erz, Violine

Ilona Kindt, Violoncello



Aufnahme von Dezember 2023 und März 2024 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln

